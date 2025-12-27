Magia Miretti, Kalulu e Yildiz stendono 2-0 il Pisa. Juve a -1 dalla vetta

La prima frazione di gioco regala tanti duelli fisici e poche emozioni. Juve spenta e senza idee contro un buon Pisa che ha l’occasione migliore dei primi 45 minuti con la traversa di Moreo sul cross di Aebischer. Riparte fortissimo il Pisa nel secondo tempo arrivando a colpire un altro legno di testa con Tramoni tutto solo in area al 60′. Pochi minuti dopo è la Juve a colpire il palo con Kelly che scarica un bolide col mancino sul palo del portiere. La partita è finita sui binari della Juventus dall’entrata di Zhegrova ed è lui a inventare per Cambiaso che serve sulla destra dell’area McKennie in mezzo per Kalulu che da punta vera e con l’aiuto involontario di Calabresi fa 0-1. Al 92′ David conduce il contropiede della Juve serve Miretti che con la suola mette a sedere difensore e portiere del Pisa ma si allunga il pallone, per sua fortuna c’è Yildiz che a porta vuota chiude il match. Con due partite in più i bianconeri si portano a -1 dalla vetta occupata dall’Inter.

Reti: 74′ Kalulu, 92′ Yildiz

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi (84′ Buffon), Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Leris (78′ Lorran), Aebischer (78′ Marin), Vural (65′ Hojholt), Angori (65′ Bonfanti); Moreo, Tramoni. All. Gilardino

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso (86′ Kostic), Locatelli (60′ Zhegrova), Thuram, McKennie; Koopmeiners (86′ Miretti), Yildiz (93′ Joao Mario); Openda (60′ David). All. Spalletti

Ammoniti: 6′ Angori, 52′ Vural, 53′ Locatelli, 76′ Caracciolo, 86′ Tramoni