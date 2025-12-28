Cremonese – Napoli 0-2: Hojlund show, doppietta e messaggio all’Inter

Il Napoli domina allo Zini e mette pressione all'Inter

Dopo la vittoria della Supercoppa il Napoli riparte forte in campionato con il suo bomber Rasmus Hojlund che mette a segno una doppietta nel primo tempo prima al 13′ sfruttando il tiro deviato di Spinazzola e poi al 45′ con un pallone spizzato sul secondo palo che col destro il danese mette in porta. Lo spartito rimane lo stesso per tutta la durata del match con la Cremonese che prova a gestire i tempi di gioco ma è il Napoli ad avere le occasioni migliori con uno straripante Hojlund. Con questa vittoria il Napoli scavalca momentaneamente l’Inter e vola a -1 dalla vetta occupata dal Milan.

Tabellino del match

Reti: 13′ 45′ Hojlund

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (82′ Floriani); Barbieri (60′ Johnsen), Zerbin (77′ Bonazzoli), Grassi (77′ Bondo), Payero, Pezzella; Sanabria (60′ Moumbagna), Vardy. All. Nicola

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano (89′ Mazzocchi), Lobotka, McTominay, Spinazzola (46′ Gutierrez); Neres (73′ Buongiorno), Hojlund (89′ Lucca), Elmas (51′ Lang). All. Conte

Ammoniti: 34′ Juan Jesus, 45+3′ McTominay, 58′ Barbieri, 84′ Bonazzoli