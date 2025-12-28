A San Siro è appena terminato il match Milan-Verona valido per la 17esima giornata di Serie A Tim. La partita finisce 3-0 per i rossoneri con gol di Pulisic e doppietta di Nkounkou.

Milan-Verona, il tabellino

Il primo tempo il Verona riesce a contenere il Milan, ma dura giusto un tempo. Verona gestisce in modo bello e ordinato la gara nel primo tempo, dove il il MILAN finisce in gabbia, ben domato dagli Scaglieri. Il primo tempo finisce con il vantaggio del Milan con gol di Pulisic. Nel secondo tempo il Diavolo piazza altri due colpi ad inizio ripresa dopo una clamorosa occasione nel primo tempo. Sconfitta amara per il Verona, con il Milan che si trova a gestire e palleggiare nella parte finale di gara. Gialloblù quasi non pervenuti sotto la porta di Maignan. Il Verona è pallido, non riesce ad entrare nella partita e non sfonda. Verso il finale Nelsson commette un evitabilissimo fallo da rigore su Nkunku che stappa la gara dei rossoneri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (86′, Odogu), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (76′, Athekame), Loftus-Cheek (71′, Fofana), Modrić (70′, Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic (75′, Ricci). A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Estupiñan, Odogu; Fofana, Jashari, Ricci; Castiello. Allenatore: Allegri.

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (75′, Serdar), Niasse, Elmusrati, Bernède, Bradarić (56′, Valentini); Giovane (46′, Orban), Mosquera (46′, Sarr). A disp.: Perilli, Toniolo; Ebosse, Fallou, Valentini; Gagliardini, Harroui, Kastanos, Serdar, Slotsager, Yellu; Ajayi, Orban, Sarr. Allenatore: Zanetti (squalificato, in panchina Bertolini).

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Reti: 45′, Pulisic; 48′ Nkounkou, 53′, Nkounkou.

Ammonizioni: 43′, Al Musrati (V).

Espulsioni: –