Calciomercato Milan, altra cessione e sacrificio: il Diavolo ne approfitta

Il Milan sogna in grande. Visto l’ottimo campionato disputato fino ad ora, Maldini e Massara vogliono programmare la stagione a partire da ora.

Per rimanere su questi ritmi Pioli vuole una rosa composta da 22 titolari in grado di lottare su più fronti e visto il difficile rinnovi di Ibrahimovic, il 08guarda in Spagna per l’attacco.

Milan, torna di moda la pista Correa

Con Morata sempre più vicino al rientro all’Atletico Madrid la società spagnola ha bisogno di fare altre cessioni di mercato in vista di un colpo di mercato in attacco (Vlahovic?).

Il giocatore da mettere sul mercato potrebbe essere Angel Correa, giocatore inseguito a lungo dalla dirigenza rossonera già dal 2019. L’attaccante sarebbe un grande colpo di mercato per l’attacco milanista, che dopo Giroud e il possibile sostituto di Pellegri sarebbe quasi completo.