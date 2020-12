Milan, per l’attacco occhi puntati su un talento francese

La lista al vice-Ibrahimovic si riempie di un nome nuovo. Piace anche un 18enne del Tolosa

Il Milan è alle prese con la ricerca di un vice-Ibrahimovic. Nelle ultime settimane si sono fatti molti nomi tra cui anche quello dell’ex Juventus, Fernando Llorente. Però, secondo quanto riferito da TuttoSport, Maldini e Massara sarebbero pronti ad investire per il presente e soprattutto per il futuro anche su un classe 2002 del Tolosa. Il nome è quello di Janis Antiste, attaccante francese segnalato dal capo scout Moncada. Il contratto della giovane punta scade nel 2022 e Antiste in questa stagione ha disputato 14 presenze in Ligue2 e messo a referto 6 reti. Il debutto in Prima squadra è datato 5 febbraio 2020, in Ligue1, contro lo Strasburgo. Il classe 2002 sarebbe anche un giocatore in linea con il progetto giovani targato Maldini-Massara.