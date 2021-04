Calciomercato, Ilicic-Milan: arriva la smentita di Giovanni Sartori, agente dello sloveno. Ilicic-Milan, arriva la smentita da Bergamo

Da Bergamo arrivano smentite sul possibile approdo di Josip Ilicic alla corte di Stefano Pioli. Il fantasista avrebbe rinnovato con la società di Percassi, lo scrive Tuttosport. Accordo fino al 2024 tra le parti e ha questo vanno aggiunte le parole del responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta, Giovanni Sartori. Il dirigente ha parlato a TeleLombardia, proprio della questione Ilicic-Milan: “Sì, ho letto queste notizie sul Milan. Posso dirvi però che a noi non risulta nulla, e queste sono voci senza alcun fondamento. Pessina? Potrebbe diventare un giocatore mercato, anche perché sta facendo un grandissimo campionato, confermando quanto di buono fatto a Verona l’anno scorso, ma comunque l’Atalanta non le cederà facilmente“.

Ilicic-Milan, Di Marzio non smentisce e rilancia

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato dell’interesse del Milan per Josip Ilicic aggiornando in merito. Queste le sue parole: “Al di là del rinnovo o meno di Calhanoglu, il Milan sta pensando seriamente a Ilicic. Il giocatore potrebbe avere la volontà di coronare il sogno di giocare in un top club. Ricky Massara lo seguiva già alla Roma con Monchi e il rapporto con Gasperini non è più quello di una volta. Ci sono stati contatti seri con il Milan ma considerata l’età del giocatore i rossoneri non vorrebbero spendere una cifra troppo alta, sull’ordine di quella spesa dal Siviglia per Gomez”.

Di Marzio ne parla così anche in ottica incastri: “Alla dirigenza rossonera piace tanto Ilicic, chiaramente è legato al rinnovo di Calhanoglu e al futuro di Brahim Diaz. Il Milan è vigile, ma la proprietà preferirebbe investire sui giovani: dipenderà dalle condizioni economiche”.