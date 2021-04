Milan, Calhanoglu-Juventus: stop. Un georgiano per l’attacco

Il turco non ha ancora rinnovato con il Milan e la Juventus era pronta a fare lo sgarbo. Piace il classe 2001, Kvaratskhelia

La questione rinnovi non si è ancora del tutto sbloccata in casa Milan. Se Zlatan Ibrahimovic è ad un passo dalla firma, non si può dire la stessa cosa per Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero, considerando che è un classe 1999, è sicuramente un giocatore molto importante in ottica futura. Questo lo sanno sia Maldini e Massara ma anche lo stesso procuratore del calciatore, Mino Raiola. Al momento c’è un braccio di ferro che dura da moltissimo tempo. Raiola chiede un super ingaggio, mentre i dirigenti rossoneri stanno riflettendo considerando che per trattenerlo bisogna andare incontro ad uno sforzo economico vicino ai 20 milioni lordi a stagione. Troppo per il Milan e soprattutto tenendo presente come il Covid stia influendo e non poco sulle casse delle società di tutto il mondo.

Capitolo Calhanoglu. Anche il contratto del turco scade a giugno e l’accordo tarda ad arrivare. Le parti trattano ormai da mesi; il giocatore vorrebbe restare ma il trequartista ha molte offerte. In queste settimane anche la Juventus ha palesato l’interesse nei confronti del giocatore ma, come riportato da TuttoSport, i bianconeri stanno avendo dei ripensamenti perché non sono disposti ad offrirgli l’ingaggio richiesto.

Calciomercato Milan, piace il georgiano Kvaratskhelia

L’obiettivo e la politica del Milan è quella di costruire una squadra composta da giocatori esperti ma anche giovani e talentuosi. Per l’attacco del futuro Maldini e Massara stanno studiando con molto interesse un classe 2001 del Rubin Kazan: Khvicha Kvaratskhelia. Si tratta di un esterno sinistro che all’occorrenza può giocare anche a destra o come trequartista. Secondo quanto riferito da Todofichajes.com, il Milan sta accelerando i tempi e sta già trattando con il Rubin. I russi valutano il giocatore 19 milioni di euro e sul georgiano ci sono da considerare anche gli interessi di Juventus, Napoli e Borussia Dortmund.