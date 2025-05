Calciomercato Serie A: Inzaghi lascerà il Pisa, Gilardino o Zanetti per la successione

Alla fine le strade di Inzaghi e del Pisa si dovrebbero separare, alla base di tutto ci sarebbero divergenze di vedute sul progetto. Il Palermo già da giorni era in pressing per avere l’allenatore ex Milan, per lui pronto un ricco triennale e promessa di rinforzare la rosa per tentare la scalata alla serie A.

Il Pisa si è messo alla ricerca di un sostituto, ed i nomi sono quelli di Gilardino, Pirlo e Zanetti. Gilardino è libero da impegni dopo aver lasciato il Genoa dove ha fatto molto bene, Pirlo è reduce dalla pessima esperienza alla Sampdoria. Paolo Zanetti invece, ha portato alla salvezza il Verona all’ultima giornata, e proprio domenica al Castellani era presente in tribuna il Ds Vaira, forse per prendere contatti proprio con l’ex Empoli? Nel caso in cui la scelta ricada su quest’ultimo, Verona e Pisa si dovrebbero mettere d’accordo sulla rescissione del contratto.