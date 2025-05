In capitale non si arrestano i casting per il nuovo tecnico. Sono giorni caldi per il futuro della Roma al centro delle discussioni c’è la scelta sul prossimo allenatore. Il nome più caldo è quello di Gian Piero Gasperini.

Roma, Gasperini pronto a guidare i giallorossi

Il volto del nuovo ciclo che potrebbe aprire il club giallorosso è quello di Giampiero Gasperini. Il tecnico piemontese ha già comunicato all’Atalanta la sua intenzione di lasciare Bergamo dopo nove stagioni e, nonostante la società bergamasca abbia provato a trovare un accordo, il tecnico ha intenzione di cambiare aria.

L’arrivo di Gasperini a Trigoria inciderebbe, ovviamente, anche in ottica mercato. Nell’attuale rosa giallorossa, infatti, non tutti i giocatori sembrano sposarsi bene con lo stile di gioco del mister piemontese. Con Gasp in panchina, alcuni giocatori potrebbero lasciare la capitale, in quanto hanno sollevato un paio di dubbi. In lista ci sono Dovbyk, Dybala, Paredes e il capitano Pellegrini. Pezzi da novanta su cui bisognerà riflettere. Anche Soulé va inquadrato meglio.