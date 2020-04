Calciomercato Milan, derby di mercato con l’Inter per il giovane talento azzurro: Sandro Tonali

Calciomercato Milan – L‘Inter è sulle tracce del centrocampista classe 2000 del Brescia, Sandro Tonali. La concorrenza è tanta e Steven Zhang, secondo quanto riportato da Sportmediaset, avrebbe dato il via libera per avviare e concludere questa trattativa regalando così a mister Conte il “futuro Pirlo“. La valutazione fatta da Cellino per il numero 4 delle ‘Rondinelle’ è di circa 50 milioni di euro, ma il trasferimento in nerazzurro non è certo… Gazidis e Marotta si sfideranno in un duello all’ultimo sangue e il dirigente sudafricano proverà a convincere il ragazzo in tutti i modi inducendolo a vestire la maglia della sua squadra del cuore.