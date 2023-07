Calciomercato Milan, imminente la cessione di un centrocampista | Tutti i dettagli

Milan, sembra davvero essere vicina la cessione di Marco Brescianini al Frosinone. Il centrocampista ha disputato l’ultima stagione in prestito al Cosenza, dove ha conquistato la permanenza in serie B.

Milan-Brescianini, i dettagli dell’affare

Nella giornata di ieri sembrava tramontata l’ipotesi di vedere Brescianini con la maglia del Frosinone. In serata, tuttavia, per bocca del ds dei ciociari Guido Angelozzi, la situazione sembra essersi definitivamente sbloccata. Il mediano si trasferirà in gialloblù con la formula dell’acquisto a titolo definitivo. Il Milan, tuttavia, avrà una percentuale sulla futura rivendita pari al 50%.