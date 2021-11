Calciomercato Milan: Maldini sulle tracce di un Campione d’Olanda

Maldini segue la pista olandese

Il Diavolo non dorme mai. Se giocatori e tecnico sono focalizzati sui prossimi impegni, i dirigenti sono sempre attivi per ottimizzare le risorse tecniche di una rosa che è gia competitiva. Il reparto di attacco, come noto, richiede rinforzi giovani per abbassare l’età anagrafica di un settore, che l’anno venturo rischia di perdere Ibrahimovic per sopraggiunti limiti di età. Tuttavia, a discapito di questa esigenza, gli ultimi rumors che rimbalzano sulle cronache di calciomercato, vogliono un Milan indirizzato a cercare giocatori forti per puntellare le retrovie. Il nome nuovo è quello di Noussair Mazraoui. Attualmente in forza all’Ajax, il terzino marocchino ha dimostrato, nell’avvio di questa stagione, di avere un certo fiuto del gol (già 4 in campionato sino ad ogi). Salito agli onori della cronaca per le sue prestazioni, il 24enne è stato individuato da Maldini come perfetto vice Calabria.

Non solo il Milan su Mazraoui

Secondo le notizie riportate dal giornale spagnolo Espn, sulle tracce del forte laterale marocchino ci sarebbero anche club della Premier League. L’articolo del magazine iberico parla in particolar modo di Arsenal e Leeds. Al ragazzo, che lo scorso maggio si è laureato campione d’Olanda con i Lancieri dell’Ajax, inoltre, si sono interessati due top club europei: Real Madrid e Bayern Monaco. La concorrenza che Maldini deve battere dunque, travalica i confini nazionali. Il dirigente rossonero deve guardarsi le spalle anche in casa: Juventus e Roma si sono fatte timidamente avanti per avere notizie sul prezzo del cartellino del giovane biancorosso. Nei prossimi mesi, tutto fa pensare che vi sarà un’asta internazionale per aggiudicarsi le prestazioni di Mazraoui.