Calciomercato Milan, i rossoneri avrebbero chiuso la prima operazione di mercato. Si tratta di Otavio del Porto

La vittoria del Milan contro la Roma ha rilanciato i rossoneri. Una boccata d’ossigeno per la squadra di mister Pioli che veniva da un periodo poco brillante. La vittoria contro i giallorossi ha permesso al Diavolo di restare a -4 dall’Inter capolista e di allungare sulla Juventus, quest’ultima reduce dal pareggio del Bentegodi contro il Verona. L’obiettivo primario del Milan è quello di tornare in Champions League, lo Scudetto è un sogno anche se il distacco è davvero minimo. Tornare nella massima competizione europea è quello che conta e in virtù di questo obiettivo che al momento appare alla portata, la dirigenza sta già pianificando il futuro. Resta ancora da capire quale sarà il futuro di Gigio Donnarumma e di Hakan Çalhanoğlu, i due sono in scadenza di contratto e non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo.

Tra i reparti che saranno rinforzati spunta l’attacco. Ancora incerto il futuro di Zlatan Ibrahimovic, lo svedese scioglierà le riserve probabilmente al termine della stagione. Difficile, invece, la permanenza di Brahim Diaz considerando che il Real Madrid vuole riportarlo alla base. Il Milan, secondo quanto riportato da TodoFichajes.com, avrebbe già chiuso l’operazione Otávio del Porto. Il brasiliano è un trequartista che all’occorrenza può essere anche schierato come esterno d’attacco. Il classe 1995 è in scadenza di contratto e già da tempo aveva deciso di non rinnovare. Per il portale spagnolo, il calciatore ha accettato un’offerta da 3 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2025. In questa stagione il brasiliano ha totalizzato 14 presenze in campionato e messo a referto 3 gol e 4 assist. Anche in Champions League è stato protagonista dato che ha saltato solamente la prima gara del girone a causa di un problema muscolare.