Calciomercato Milan, rinnovo in standby: si inserisce l’Inter

Calhanoglu deve ancora rinnovare il contratto in scadenza. Molti club si stanno interessando, tra cui l’Inter.

Hakan Calhanoglu è abituato a dar spazio alla propria fantasia. In campo le sue giocate sono sempre più apprezzate da Pioli e dal popolo milanista. Il rendimento del turco è andato di pari passo con la curva ascendente dei rossoneri, che ora sono in testa alla classifica e giovedì esordiranno in Europa League. Nel percorso preliminare per raggiungere i gironi europei, Calhanoglu è stato fondamentale con i suoi 4 goal e 2 assist in 3 partite.

È la favola del brutto anatroccolo, che ha trovato l’allenatore che lo esalta e lo sta aiutando a trasformarsi in cigno. Un animale così bello però vuole stare tra i suoi simili. Il suo desiderio infatti è giocare la Champions League, assaggiata già con il Bayer Leverkusen, ma per appena 20 partite. Raggiunti i 26 anni, si sente pronto per salire di livello un’altra volta e vorrebbe farlo con il Milan. Calciomercato.com è molto chiaro da questo punto di vista: il giocatore si trova bene in rossonero e si sta impegnando al massimo per arrivare al quarto posto che aprirebbe le porte del paradiso.

La sua grande dedizione però meriterebbe un compenso dello stesso valore. È ciò che pensano gli agenti del turco che avrebbero sparato alto, quasi 7 milioni di euro all’anno per rinnovare il contratto in scadenza. Come detto, Calhanoglu spesso lascia andare la sua fantasia, visto che si tratta di una cifra che il Milan non si può permettere. Il tavolo delle trattative è aperto e le parti sono fiduciose di trovare un accordo soddisfacente.

Nel mercato però non si sa mai, soprattutto quando ci sono altri club interessati al giocatore. Uno di questi è l’Inter, che ha chiesto informazioni e monitora la situazione. Al momento non si registra nessun movimento o contatto, però la squadra di Conte resta alla finestra. Nel caso dovesse partire Eriksen, si libererebbe un posto per un trequartista dai piedi buoni, ma più fisico.

