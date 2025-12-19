Bari-Catanzaro, le probabili formazioni

Si gioca questa sera al San Nicola l’anticipo della 17^ giornata del campionato di Serie B tra Bari e Catanzaro. Vivarini è alla ricerca della prima vittoria sulla panchina dei galletti, mentre Aquilani vuol proseguire nel trend positivo e consolidare la posizione nei playoff. Vivarini on avrà a disposizione Castrovilli e Dorval, mentre Aquilani ha come unico ballottaggio Cassandro o Bettella, mentre il resto della formazione dovrebbe essere uguale a quella scesa in campo contro l’Avellino.

Le probabili formazioni

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Pucino, Meroni, Nikolaou; Dickmann, Braunoder, Verreth, Burgio; Maggiore, Pagano; Moncini.

CATANZARO (3-4-1-2): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro; Cissè; Iemmello, Pittarello.