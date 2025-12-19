Bologna in finale di rigore, Inter KO dal dischetto

Inter fuori dalla Supercoppa, in finale vola il Bologna
Inter eliminata dal Bologna, i nerazzurri vanno subito avanti con Thuram, raggiunta dal Bologna su rigore di Orsolini. I 90′ terminano in parità. Ai rigori la spunta il Bologna, rigore decisivo messo a segno da Immobile.
IL TABELLINO
Bologna-Inter 4-3 d.c.r.
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega 6 (30′ st Ferguson); Orsolini 6 (17′ st Cambiaghi), Odgaard 5,5 (30′ st Fabbian), Bernardeschi 6,5 (40′ Rowe); Castro 5,5 (30′ st Immobile).
Allenatore: Italiano
Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique 5,5 (26′ st Diouf), Barella, Zielinski 6,5 (41′ st Sucic), Mkhitaryan 6 (26′ st Frattesi), Dimarco; Thuram (26′ st Lautaro), Bonny.
Allenatore: Chivu
Arbitro: Chiffi
Marcatori: 2′ Thuram (I), 35′ rig. Orsolini (B)
Ammoniti:
Espulsi: