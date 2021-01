Calciomercato, Milan-Thauvin: è fatta. L’assist arriva da Gomez

L’interesse da parte dei rossoneri sul classe 1993 del Marsiglia è ormai noto. Il passaggio del Papu Gomez dall’Atalanta al Siviglia è un assist per il Milan



Da tempo, Florian Thauvin piace al Milan e soprattutto a Paolo Maldini; quest’utlimo non ha mai nascosto il gradimento. Il classe 1993 è in scadenza di contratto e difficilmente prolungherà il suo rapporto con il Marsiglia. I rumors di mercato ora portano ad una strada che vedrebbe il francese vestire la maglia rossonera a partire dal 1° luglio 2021 a parametro zero. L’altra grande rivale di mercato è sempre stata il Siviglia che nelle ultime ore ha concretizzato l’affare Gomez dall’Atalanta. Gli spagnoli adesso sono coperti in attacco e il ds Monchi non affonderà il colpo anche sul francese.

Come riferito anche da PianetaMilan, i rossoneri sono l’unica vera pretendente. Maldini sta lavorando già da tempo con gli agenti del giocatori e spera di trovare un accordo di massima sull’ingaggio. Al francese era stato offerto un quadriennale da 3 milioni di euro, Thauvin ne chiede 4. La distanza potrebbe accorciarsi con l’inserimento di qualche bonus facilmente raggiungibile.