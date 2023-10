Il mercato estivo del Milan ha notevolmente rinforzato la squadra, regalando a Pioli i giocatori di cui aveva bisogno, che hanno dato nuova linfa alla rosa, che, nonostante la poca intesa che si pensava ci sarebbe stata durante le prime partite, sta facendo volare il Milan in campionato, che è primo in Serie A con 7 vittorie in 8 giornate.

Calciomercato Milan, si lavora a un rinnovo e a dei trasferimenti

A tenere banco negli ultimi giorni in casa rossonera è stato il rinnovo di Krunic, che ha il contratto in scadenza nel 2025 e non ha ancora trovato un’intesa con la società per il prolungamento, dato che c’è ancora distanza tra richiesta e offerta.

Nelle ultime settimane c’è stato tra le due parti un incontro per trovare l’accordo, ma il bosniaco chiede 3 mln l’anno, cifra che il Milan non è disposto ad offrire: l’ultima offerta è stata di 2 mln + bonus, ma Moncada potrebbe arrivare a offrirne 2,2 + bonus, cifra che continua a non convincere il centrocampista.

Calciomercato Milan, chieste informazioni per Miranda

Un nome che piace molto a Pioli è quello di Juan Miranda del Real Betis, terzino sinistro venuto fuori dalla cantera del Barcellona, che si è mesoni luce nelle ultime stagioni, raggiungendo la sua attuale di 12/15 mln.

Lo spagnolo è però in scadenza a Giugno e non ha ancora trovato l’accordo sul rinnovo, e ciò potrebbe far abbassare le pretese del club di Siviglia, che potrebbe anche accettare un cifra intorno ai 5/6 mln.

Calciomercato Milan, due club spingono per Thiaw

Malick Thiaw inizia a far gola a molti club europei, sono infatti in molti ad aver messo gli occhi su di lui, in particolare Real Madrid e West Ham, che sono le due squadre che stanno provando a convincere il Milan ad aprire per la sua cessione.

Il club rossonero non è infatti intenzionato a vendere il suo centrale, anche se permetterebbe alla società di fare una grossa plusvalenza. Il Real si è mosso per primo, e vorrebbe offrire per il belga 20 mln, cifra considerata troppo bassa.

Quindi a meno di offerte irrinunciabili, Thiaw rimarrà con ogni probabilità un giocatore del Milan fino a Luglio.