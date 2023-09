Calciomercato Milan, tutto pazzi per Bartesaghi | Pronto il rinnovo

Davanti a 70.000 persone, Davide Bartesaghi ha fatto il suo esordio in campo diventando il calciatore più giovane della serie A. “È stata un’emozione indescrivibile, sono ancora senza parole. Era inaspettato… appena mi ha chiamato il mister mi sono tremate un po’ le gambe per l’emozione. Ma ora sono felice per l’esordio”.

Calciomercato Milan, Bartesaghi resta da Pioli

Queste le parole del terzino, che in rossonero aveva giocato solamente con il Milan Primavera di Abate e su cui ha potuto contare Pioli dopo Theo Hernandez e Florenzi. E proprio perchè tutti credono nel giovane terzino la dirigenza rossonera starebbe accelerando al rinnovo del calciatore.