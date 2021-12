Calciomercato Napoli: De Laurentiis piomba sul difensore della Bundesliga

Manolas verso l’Olimpiacos

La società azzurra sta per compiere vari movimenti in difesa. Kostas Manolas, secondo gli ultimi rumors di calciomercato, sarebbe in procinto di rientrare in Grecia. L’ex giallorosso infatti, nella scorsa sessione di calciomercato, aveva espresso il desiderio di tornare in madrepatria. Ma alla fine Aurelio De Laurentiis decise di confermarlo, perchè non venne trovato l’accordo economico con la società dell’Olimpiacos. Proprio gli ellenici, adesso, sarebbero disposti a tesserarlo già a gennaio. Negli ultimi giorni, infatti, i contatti tra le due società si sono infittiti, e l’affare potrebbe essere annunciato a breve.

Giuntoli ha già in mente il sostituto

Difensore che va difensore che viene. Stando alle notizie pubblicate dal Corriere dello Sport Giuntoli avrebbe l’erede di Manolas già nel mirino. Si tratta di Udokahi dell’Augusta. Il 24enne tedesco, in passato, ha militato anche nelle file del Wolfsburg. E’ un difensore centrale versatile in grado di spostarsi nella zona sinistra della difesa, in corso di partita, qualora fosse necessario. Il club tedesco lo valuta circa sedici milioni di euro, trattabili. La società azzurra lo insegue già da novembre, e potrebbe decidersi a sferrare il colpo decisivo già a gennaio, qualora i bavaresi fossero d’accordo ad abbassare le loro pretese economiche.