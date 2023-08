Gabriel Veiga al Napoli, affare fatto

E’ il calciatore spagnolo l’ultimo colpo targato De Laurentiis, il calciatore è il regalo per il tecnico Garcia. Dopo la vittoria di Frosinone (3-1, doppietta di Osimhen), gli azzurri hanno chiuso con il Celta Vigo per il calciatore classe 2001, un colpo da 36 milioni di euro bonus compresi. Un colpo di mercato dei partenopei che rafforzano ulteriormente la candidatura dei campioni in carica per la corsa al titolo.