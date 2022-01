Calciomercato Roma, a breve la fumata bianca per il portoghese

Annunciato da Mourinho nel post partita di Roma-Juventus, lo sprinto per Sergio Oliveira è partito e a mancherebbe poco per la fumata bianca decisiva. Stando a quanto riporta Mais Futebol, i contatti nella giornata odierna sono proseguiti i contatti in modo fitto e il Porto starebbe provando a portare l’operazione sui 18 milioni.

La Roma, ha scelto da tempo il centrocampista Sergio Oliveira per sopperire a quelle carenze di personalità in mezzo al campo. L’assisto di Jorge Mendes ha già da tempo detto di si alla proposta giallorossa. La Roma è disposta a coprire fino a giugno la metà dell’ingaggio. Il lungo rettilineo prima del traguardo sta per essere imboccato: mancano le ultime formalità, che però hanno fatto procrastinare la chiusura definitiva dell’affare, stimata inizialmente in queste ore