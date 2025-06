Gian Piero Gasperini, ha provato più volte a portare Raspadori a Bergamo. La prima volta nella scorsa estate, l’ultima volta nella sessione di calciomercato invernale. Di certo, i giallorossi dovranno rimpolpare il reparto offensivo e Gasperini dovrà valutare chi, tra i giocatori attualmente in rosa della Roma, potrà rimanere il prossimo anno e su chi puntare come nuovo giocatore.

Roma, Raspadori potrebbe trasferirsi in capitale

In virtù dell’ultimo mercato, Raspadori potrebbe diventare un obiettivo della Roma per le prossime settimane anche se prima bisognerà capire le intenzioni del calciatori e anche quelle del tecnico degli azzurri, Antonio Conte. Nonostante abbia contribuito per la conquista dello scudetto, il suo futuro resta incerto in città partenopea.

Giacomo Raspadori, 25 anni, ha conquistato lo scudetto con il Napoli, dando il suo contributo, ma non ha mai fatto parte degli 11 titolari. Il giocatore ha precedentemente dichiarato: “Sono molto ambizioso, riconosco di essere stato determinante in alcuni momenti, in futuro mi piacerebbe avere più continuità in campo. Per un calciatore avere modo di non dover fare dentro-fuori ti può portare a essere ancora più efficace”.