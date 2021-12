Calciomercato Roma, contatti con il PSG: affare da 18 milioni

Dopo la brutta sconfitta con l’Inter, Tiago Pinto pensa al mercato.

Dopo le parole di ammissione di ieri di Mourinho, che ha sottolineato la forza dell’Inter in tutti i reparti rispetto ai giallorossi, la Roma deve crescere in fretta.

Il general manager portoghese Tiago Pinto, sta pensando ad un paio di acquisti sul mercato, a cominciare dal centrocampista e da un terzino destro. Prima però occorrerà cedere i molti esuberi nella rosa di Mourinho.

Roma, il centrocampista arriva dalla Ligue 1

Il tanto atteso centrocampista chiesto dallo Special One potrebbe arrivare dalla Francia, e potrebbe essere un ritorno. Infatti secondo quanto riportato da todofichajes.com la Roma sarebbe sulle traccie di Leandro Paredes, centrocampista del Psg con un passato in giallorosso.

Il calciatore, che non trova spazio nella formazione di Pochettino potrebbe chiedere la cessione a gennaio, con la Roma che sarebbe pronta a offrire una cifra vicina ai 18 milioni di euro, operazione che potrebbe trattarsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Per Paredes, che ha messo a segno 4 reti in maglia giallorossa si tratterebbe di un gradito ritorno.