Roma, le sirene dall’Inghilterra tentano Mourinho

Pesa il derby perso con il Liverpool

Il destino di Rafa Benitez e Josè Mourinho potrebbe incrociarsi nuovamente. Benitez sostituì lo Special One alla guida dell’Inter, quando il portoghese se ne andò al Real Madrid. E ora Mourinho potrebbe fare la stessa cosa sostituendo Benitez alla guida dell’Everton. La dirigenza dei toffees ci sta seriamente pensando, come riporta il quotidiano britannico Mirror, anche a seguito della brutta sconfitta nel derby contro il Liverpool

Al di là della partita di ieri, è un periodo piuttosto travagliato per l’Everton che ha vinto l’ultima partita il 25 settembre. Dopo di che ci sono state 6 sconfitte e 2 pareggi. Ecco perché la dirigenza, per invertire questa rotta, starebbe pensando a Mourinho come allenatore in grado di risollevare la situazione. Certo, c’è un contratto in essere con la Roma, ma, se nella capitale i risultati continuassero a essere altalenanti, nulla preclude a un clamoroso colpo di scena.