Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Milan. ll nuovo direttore sportivo, Igli Tare, ha individuato in lui la figura giusta come allenatore per la prossima stagione. Considerando che l’ex Juventus è uno tra gli allenatori più richiesti sul mercato, nelle ultime ore c’è stata un’accelerata del club rossonero, che vuole chiudere la trattativa entro questa settimana per programmare meglio il futuro della squadra.

Milan, il futuro è Max Allegri

Per Allegri, fermo da un anno dopo la seconda esperienza con la Juventus, sarebbe un ritorno sulla panchina del Milan, con cui ha già un bel passato, in quanto ha vinto lo scudetto del 2011. I casting per il nuovo allenatore vanno avanti da mesi, ma adesso che c’è un ds le idee sembrano più chiare e Allegri è ora in pole position. Per Max il Milan avrebbe pronto un contratto triennale, in modo da poter lavorare in tranquillamente con il nuovo ds Tare. Il club di Via Aldo Rossi non ha fretta di pensare al mercato, al momento ha bisogno di rilanciarsi dopo una stagione assai deludente.

Non solo Max Allegri, ma nei giorni scorsi Igli Tare ha sondato anche il terreno per altri allenatori, dove sono spuntati nomi come Thiago Motta e Roberto Mancini, che restano calde come piste alternative a Max.