La Lazio ha uno dei difensori migliori in circolazione: Mario Gila, spagnolo, classe 2000. Attualmente è uno dei giocatori che rischia seriamente di lasciare la capitale nelle prossime settimane. Diverse le società che hanno intenzione di portarlo via, tra cui Chelsea e Inter.

Lazio, Gila verso l’addio, direzione Premier League

Lo spagnolo, ex Real Madrid, potrebbe infatti lasciare la capitale in direzione Premier League, con il Chelsea avrebbe recapitato una proposta concreta per Mario Gila di ben 35 milioni di euro. La cifra, che non sembra proprio quella richiesta da Claudio Lotito per il giocatore, la cui rivendita sarà da destinare alle casse dei madridisti (al 50%). La Lazio ne chiede 50 ma le parti stanno ancora trattando per raggiungere un accordo favorevole per entrambi.

Non solo i Blues ci sarebbe una delle squadre più importanti della nostra Serie A su Mario Gila. A fare proposta al il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid è stata l’Inter che vorrebbe approfittare del contratto del difensore in scadenza nel 2027. Nonostante il suo valore sia altissimo, ad oggi il suo ingaggio è di soli 500.000 euro netti annui fa molta gola ai nerazzurri che potrebbero decidere di affondare il colpo e provare ad aggiudicarsi il centrale.