La Juventus, in attesa del Mondiale per Club e della decisione di chi andrà a sedere in panchina, pensa anche al futuro dei giocatori già presenti in rosa e di quelli che potrebbero arrivare. In attesa di definire il destino di Dusan Vlahovic e Kolo Muani, la Juve sonda il mercato a caccia di attaccanti.

Juventus, per l’attacco l’obiettivo si sposta su Gyokeres

Cristiano Giuntoli è alla ricerca di un attaccante importante, da mesi ha individuato in Victor Osimhen l’obiettivo numero uno per blindare il reparto offensivo, ma De Laurentiis difficilmente concederà sconti ai bianconeri e il giocatore difficilmente arriverà con un prezzo così altro. Ma a Torino è già pronta l’alternativa, molto interessante dal punto di vista tecnico ed economico.

Giuntoli ha messo gli occhi su Viktor Gyokeres. Reduce da una stagione eccellente con la maglia dello Sporting Lisbona, dove ha messo a segno 54 gol e 13 assist in 52 presenze. L’attaccante svedese potrebbe essere l’uomo giusto per guidare l’attacco bianconero che ha bisogno di un uomo che giochi a questo livello: a suon di gol. Lo svedese potrebbe rappresentare una soluzione leggermente più economica del bomber nigeriano.