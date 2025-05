L’Inter ha bisogno di trovare l’aggancio giusto per trattenere Simone Inzaghi a Milano. La società sta pensando a come adeguare il suo ingaggio, ma non solo, sono pronti 60 milioni di euro per fare un gran mercato e continuare a lottare insieme per raggiungere grandi obiettivi.

Inter, quanti nomi in lista: la scelta è ampia per Inzaghi

Quella dei 60 milioni di euro è la cifra minima che in casa Inter hanno destinato al prossimo mercato. Non è difficile fare il punto sui possibili innesti e anche su chi può lasciare la rosa nerazzurra nei prossimi mesi. C’è Simone Inzaghi da convincere a restare ad Appiano Gentile, anche se prima tutte le energie sono sulla finale di Champions League di sabato a Monaco.

Il primo innesto, già messo a segno, è Sucic, chiuso a inizio febbraio, dovrebbe seguire a breve Luis Henrique, accordo vicino con il Marsiglia vicino. Non finisce qui, la dirigenza si guarda intorno per portare un aiuto in attacco a fianco di Thuram e Lautaro, si pensa a Bonny del Parma, ma anche a far rientrare in Italia Zirkzee. Seguiranno anche dei rinforzi anche in difesa, idea De Winter, Lucumi e Beukema, mentre a centrocampo, Ricci e Frendrup.