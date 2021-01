La Roma annuncia nel pomeriggio di sabato 30 gennaio il nuovo calciatore giallorosso. Arrivata finalmente la firma che lega Stephan El Shaarawy alla squadra della capitale, dopo le visite svolte a Villa Stuart il giorno precedente.



Per mesi si è parlato di un rientro del faraone nella Roma, squadra in cui ha giocato per 3 stagioni, dal 2016 al 2019, quando si è poi trasferito in Cina per giocare con lo Shanghai Shenhua. Già nel calciomercato estivo il suo nome è stato vicino alla Roma, l’accordo che sembrava vicinissimo, però, non si è concretizzato per il mancato accordo con la precedente squadra che lo aveva sotto contratto.



Si è avuta il 22 gennaio la conferma dell’accordo con lo Shangai, ma il calciatore, atterrato a Roma da Dubai il 23, è risultato positivo al Covid19, motivo per cui le visite, la firma e l’ufficializzazione sono slittate alla giornata di sabato.



“Sono felicissimo, è come se non fossi mai andato via” le parole del calciatore giallorosso che non nasconde di essersi legato molto alla maglia, ai tifosi e ai compagni di squadra – non fa mistero di essere sempre rimasto in contatto con Lorenzo Pellegrini.

“Il direttore, Thiago Pinto, e il mister, Paulo Fonseca, mi hanno dimostrato sin da subito grande interesse e grande volontà di avermi in squadra. Questo è stato fondamentale per me e ora sono veramente carico, motivato ed entusiasta di poter riscrivere un altro capitolo con questa maglia” dichiara El Shaarawy che firma il contratto a 5 anni esatti dal suo esordio in giallorosso.