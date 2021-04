Calciomercato, Pistocchi rivela: “Sarri è vicino alla firma”

Il noto giornalista ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo del futuro di Maurizio Sarri

Il futuro di Maurizio Sarri, secondo il noto giornalista, sembra essere diviso tra la Serie A e la Premier League. Sarri è ancora legato contrattualmente alla Juventus; l’allenatore piace alla Roma per il dopo Fonseca ma ci sarebbe anche il ritorno di fiamma da parte del Napoli. A riguardo ecco che cosa ha dichiarato il giornalista: “Sarri vicino a firmare per qualcuno? Siamo ad Aprile ed oggi si decidono i giochi, entro questo mese deve firmare”

Pistocchi ha concluso aggiungendo: “Credo che Sarri sia vicino a firmare per qualcuno. I suoi agenti lavoravano per cercargli una squadra in Premier, però in Italia oltre al Napoli, c’è la Roma”