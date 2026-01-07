Calciomercato Serie A: Lazio scatenata, Massara in viaggio verso Milano, Nzola verso la B, Pisa sarà rivoluzione

La Lazio dopo aver definito l’arrivo dell’attaccante Ratko, sarebbe mlto vicina a Daniel Maldini dell’Atalanta ma anche sul centrocampista Kenneth Taylor dell’Ajax che sostituirà Guendouzi ormai dato per partente verso la Turchia.

La Roma non molla Raspadori, ed oggi pomeriggio a Milano Il Ds giallorosso Massara avrà un incontro con i procuratori dell’ex Napoli, si tratta ma la definizione del contratto non è poi così lontana.

Il Pisa ieri sera in una riunione fiume ha deciso di rispedire al mittente Nzola, che sarà dato in un nuovo prestito con lo Spezia sua ex squadra utente interessato. Il club nerazzurro farà una mini rivoluzione, lo scorso mercato estivo è stato pessimo, ed ora per riaccendere le speranze salvezza oltre a Durosinmi arriveranno altri 4 nuovi profili, mentre per Lorran si profila un ritorno in Brasile.