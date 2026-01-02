Calciomercato Serie A: Marianucci alla Cremonese, Mandragora piace al Genoa, Pisa in rampa di lancio alcuni acquisti

La Cremonese sembra aver definito la trattativa con il Napoli per il prestito del difensore Marianucci, un ragazzo valido, ma che ha trovato poco spazio con Conte, e Nicola saprà sicuramente rivalutarlo,

Il Genoa è alla ricerca di un centrocampista, piacciono Mandragora della Fiorentina e Pisilli della Roma, e con quest’ultimo ci sarebbe una corsia preferenziale considerando che l’allenatore rossoblu è De Rossi che lo ha già allenato. Per Mandragora, invece, la difficoltà è nel recente rinnovo del contratto, che rende l’operazione più difficile.

Su Pisilli potrebbe esserci anche il Pisa che ha in uscita Piccinini e Marin, Gilardino gradisce l’operazione, e sotto la Torre potrebbe anche arrivare il compagno di squadra alla Roma Baldanzi che prenderebbe i posto di Tramoni. Per l’attacco dalla Francia, rimbalza la notizia che la trattativa per Maupay procede, anche se non appare semplice per il costo dello stipendio dell’attaccante che è di 250000€ al mese, parametri eccessivi per il club nerazzurro. Infine il Pisa potrebbe annunciare a sorpresa già alcuni acquisti che potrebbero essere disponibili per la partita contro il Como del 6 gennaio, con extra budget a carico totalmente del presidente russo americano Knaster.