Calciomercato Serie B: Barbieri verso Cremona, la Sampdoria su Haas e Guarino, Pisa su Ciuferri

La Cremonese è simile ad una corazzata e sicuramente con Palermo e Sassuolo si giocherà un posto per la promozione diretta in Serie A. A Cremona stanno per arrivare Bonazzoli dalla Salernitana ma anche Barbieri della Juventus, con il Pisa che ci ha provato per riportarlo sotto la Torre ma il club bianconero lo ha ceduto a titolo definitivo con una formula discutibile.

Il Ds della Sampdoria Accardi fa miracoli, ed ora sta puntando due suoi ex giocatori dell’Empoli, a Genova potrebbero infatti arrivare Haas e Guarino, mentre il Palermo dopo la buona impressione destata da Saric potrebbe mollare lo juventino Hasa.

Il Pisa oggi attende Leris dallo Stoke City, mentre per l’attacco piace Ciuferri del Giugliano, uno che nella scorsa stagione ha fatto meraviglie.