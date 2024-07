Calciomercato Serie B: Compagnon al Catanzaro, il Pisa su Brunori e Popa , Tutino la Samp ci prova

Il Catanzaro ha fatto il colpo grosso, tesserato il centrocampista Compagnon dalla Juventus, mentre su Di Molfetta oltre allo stessa Catanzaro c’è mezza serie B, dalla Cremonese al Pisa ma anche Reggiana Cosenza e Bari.

Il Pisa cerca una punta, Brunori potrebbe essere un’idea, ma oltre alla concorrenza della Cremonese c’è l’elevato costo del cartellino, con il Palermo che chiede non meno di 5 milioni. Lo stesso Pisa cerca un portiere, in lizza Radunovic del Cagliari, Semper in uscita da Como ma anche il giovane Mihai Popa del Torino.

Infine la Sampdria che dopo Coda, vuole un altro pezzo da novanta, Accardi oggi parlerà con agente di Tutino per vedere se ci sono margini di manovra, il problema è l’indice di liquidità che al momento permetterebbe solo operazioni in prestito con diritto/obbligo di riscatto.