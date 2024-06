Calciomercato Serie B: D’Angelo prolunga con lo Spezia, Aquilani verso l’addio, Nesta potrebbe rimanere a Reggio Emilia

Luca D’Angelo ha rinnovato il suo contratto con lo Spezia fino al 2027. il Presidente Piatek punta su di lui per programmare la risalita in Serie A. Il primo tassello per l Spezia sarà il rinnovo di Nagy, che verrà riscattato dal Pisa a 1,2 milioni di euro.

L’avventura di Aquilani sulla panchina del Pisa è agli sgoccioli, le ultime notizie lo danno come partente con ipotesi probabile la rescissione del contratto, al suo posto in pole per la successione ad ora c’è Pippo Inzaghi che ha già avuto un incontro positivo con Knaster.

La Reggiana sta provando a trattenere Nesta, impresa non impossibile considerando che il Monza nelle ultime ore sembra aver scelto Baroni come successore di Palladino.

Infine il DS Bravo rinnova con il Sudtirol, mentre il Bari ha rescisso il contratto con Polito.