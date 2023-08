Calciomercato Serie B: Di Francesco al Palermo, che tratta anche Henderson. Al Pisa serve un centrale, Sampirisi alla Reggiana, Coda alla Cremonese

Il Palermo sta per chiudere con Di Francesco e Henderson

Il Palermo sta perr chiudere due colpi di mercato, è praticamente fatta per Federico Di Francesco dal Lecce, mentre dall’Empoli pare in dirittura d’arrivo la trattativa per il centrocampista Henderson.

Il Pisa dopo il colpo in attacco, cerca un difensore e tutte le strade sembrano portare a Christian Dalle Mura della Fiorentina, poi ci saranno da cedere Mastinu che piace alla Torres e Gliozzi seguito dal Bari.

La Reggiana è in trattativa con il Monza per Sampirisi, pronto un contratto biennale. Prima però serve un robusto incentivo dall’esodo da parte dei brianzoli.

Infine la Cremonese piazza il colpo Massimo Coda dal Genoa, per lui pronto un contatto biennale.