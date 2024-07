Calciomercato Serie B: Fontana alla Salernitana, Vivarini al Frosinone, El Mudo lascia Cremona

A Salerno sono ore caldissime, dopo che Sottil ha deciso di abbandonare il progetto la dirigenza dei campani ha nominato a sorpresa Fontana come nuovo allenatore. L’ingaggio di Fontana fa presagire un’annata a Salerno di sofferenze, ma non per l’allenatore ma per gli obiettivi che saranno quelli di mantenere la categoria.

Finalmente Vivarini si è accasato al Frosinone, dopo aver rescisso con il Catanzaro, il club ciociaro ieri ha dato l’ufficilità dell’operazione, ed ora Angelozzi dovrà costruire una squadra per tentare l’immediato ritorno in Serie A.

El Mudo Vazquez lascia Cremona, il 35 enne è alla ricerca di una squadra, ma al momento nessuna trattativa è stata intavolata, sempre la Cremonese è in trattativa con il Monza per Valoti. Infine il Pisa tratta Viola e Lapadula, ed anche Iannoni del Perugia.