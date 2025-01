Calciomercato Serie B: Gliozzi verso Benevento, Buttaro piace alla Carrarese, Pereiro domani a Bari

Ultimi giorni di calciomercato, che ricordiamo si chiude lunedì 3 Febbraio, con il Palermo che è intento a sfoltire la rosa, sono in uscita diversi over e dopo Saric anche Buttaro lascerà la Sicilia per probabilmente andare a giocare alla Carrarese. Il Modena ha in uscita Gliozzi, che dopo essere stato vicino al Sudtirol, adesso sembra essere ad un passo dal Benevento di Auteri.

Calciomercato Serie B

Il Bari cederà Sibilli alla Sampdoria, mentre al suo posto domani è in arrivo il fantasista Gaston Pereiro. Infine a lo Spezia tratta con il Cagliari l’attaccante Lapadula, trattativa non semplice considerando l’alto ingaggio del giocatore, in caso di risposta negativa da parte del peruviano, il piano B è rappresentato da Gytkyaer.