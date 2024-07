Calciomercato Serie B: il Pisa su Elsnik e Merola, per lo sloveno trattativa non semplice. Catanzaro su Della Morte, Marras a Reggio

Il Pisa è alla ricerca di un centrocampista, in cima alla lista c’è lo sloveno Timi Elsnik, ma la trattativa al momento è tutto in divenire. Infatti lo sloveno è seguito dalla Dinamo Zagabria che se dovesse cedere Sucic al Como lo vorrebbe come sostituto naturale, e tra Dinamo e Como l’accordo non è così distante. Il Pisa segue anche l’esterno Davide Merola nella scorsa stagione al Pescara dove si è messo in luce con le sue 18 reti, il Catania sembrava ad un passo dal tesserarlo, ma il ragazzo aspetta proposte dalla Serie B, con i nerazzurri che potrebbero davvero spuntarla.

Il Catanzaro sembra molto vicino all’esterno offensivo Della Morte del Vicenza, mentre il Cosenza sta per cedere Marras alla Reggiana dove ritroverebbe l’ex allenatore Viali, il Palermo ha definito l”ingaggio di Gomez che sarà mandato in prestito al River Plate.