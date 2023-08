Calciomercato Serie B: il Pisa su Florenzi e Baez. Il Bari tenta Aramu, Cremonese su Antov.

Ultimi due giorni di calciomercato

sono ore febbrili per il Pisa che è alla ricerca del sostituto di M. Tramoni infortunato, piacciono Florenzi del Cosenza e Baez del Frosinone. Per Florenzi possibile uno scambio con Gliozzi, attaccante in uscita dal Pisa, per Baez si tratta sul prestito, in uscita i nerazzurri piazzano Ionita al Lecco e Seck al Fiorenzuola.

Il Bari è molto vicino al tesseramento di Aramu dal Genoa, su Puscas invece sembra esserci la Sampdoria. La Cremonese ha piazzato il colpo Antov dal Monza con la formula del prestito.