Calciomercato Serie B: la Samp per Tutino investe 13 milioni, il Palermo su Reca, Pisa mercato a rilento

Alla fine Gennaro Tutino finirà alla Sampdoria, la spesa totale che investirà il club blucerchiato sull’attaccante ex Parma si aggira intorno ai 13 milioni, tra cartellino, stipendio e commissioni varie, una cifra importante per un club che punta decisamente al ritorno in Serie A.

Il Palermo è alla ricerca di un terzino sinistro, sono molti i profili che interessano ma su tutti al momento c’è Reca, 29 enne polacco in forza allo Spezia, trattativa non semplice anche se lo Spezia al posto di Reca potrebbe utilizzare Aurelio.

Il Pisa ad oggi ha ufficializzato un solo giocatore, entro oggi si attende l’annuncio per il portiere Semper, un pò poco per una squadra che deve rinforzarsi se come annunciato vuole competere per le prime posizioni, ed il campionato è li dietro l’angolo. Nei prossimi giorni sotto la Torre dovrebbe ro arrivare Bonfanti, Angori e Leris, ma la squadra risulterebbe ancora incompleta con il sogno Lapadula nel mirino.