Calciomercato Serie B: la Sampdoria ha un nuovo portiere, Defrel a Modena, idea Fontanarosa per Pisa e Reggiana

LA Sampdoria ha individuato il nuovo portiere che succederà a Stankovic, è infatti molto vicino l’approdo a Genova di Vismara dall’Atalanta U23. Il Palermo è forte su Verre che sarà il sostituto dell’infortunato Segre a centrocampo, il Modena invece sta per annunciare Defrel dal Sassuolo.

Il Pisa sta per chiudere per l’attaccante Lapadula dal Cagliari, mentre è alla ricerca di un sostituto di Esteves che sarà operato a breve, per la difesa un’idea potrebbe essere quella di Fontanarosa, ma sul giocatore c’è anche la Reggiana.

La Salernitana dopo Ghiglione sta per annunciare anche Velthuis, mentre sono sul mercato Maggiore, Daniliuc e Coulibaly.