Calciomercato Serie B: Morutan è a Pisa, Ricci verso Cosenza, Capradossi a Bari

Olimpu Morutan secondo quanto riporta la stampa turca è già atterrato a Pisa dove svolgerà le visite mediche di rito. Se fosse ritenuto abile, l’attaccante rumeno firmerà un contratto di prestito con obbligo di riscatto a circa 3 milioni, Morutan è reduce da un infortunio che lo terrà lontano dai campi fino a fine ottobre.

Il Cosenz tratta per la fascia sinistra Giacomo Ricci del Bari, la squadra pugliese è’ molto vicina ad accogliere Elia Capradossi, per lui sarebbe un ritorno.

Infine Ogunseye del Cesena potrebbe estendere di categoria per andare ad Arezzo.