Calciomercato Serie B: Pohjanpalo pensieroso, Palov alla Samp, Gytkyaer piace allo Spezia

Tiene banco senza dubbio banco la trattativa che dovrebbe portare l’attaccante del Venezia Joel Pohjanpalo dal venezia al Palermo. Al momento nonostante l’accordo trovato tra le due società tutto e fermo, con l’attaccante che si è preso del tempo per decidere se trasferirsi o no, e se lasciare il cuore in laguna. Il Venezia non lascerà andare Pohjanpalo se prima non si libererà Shomurodov dalla Roma.

La Sampdoria ha chiuso la trattativa per il classe 2007 Palov, in arrivo dal Vitesse per lui contratto triennale.

Lo Spezia cerca un attaccante, c’è interesse per l’attaccante del Venezia Gytkyaer, ma anche qui la società lagunare lascerà andare via il giocatore non prima di aver trovato un sostituto.