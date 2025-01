Calciomercato Serie B: pressing del Palermo per Pohjanpalo, Henry potrebbe tornare a Verona, Mlakar trasferimento stoppato

Il Palermo continua il suo pressing per poter tesserare l’attaccante del Venezia Pohjanpalo, trattativa che non sarà semplice, tutto eventualmente si farà dopo che il club veneto avrà trovato un sostituto. Il club rosanero ha offerto 2.5 milioni per il cartellino dell’attaccante, il venezia ne vuole 4, si cerca un’intesa.

In caso di ingaggio di Pohjanpalo, il Palermo rinuncerebbe ad Henry che farebbe ritorno al Verona, squadra che ne detiene il cartellino. Il Pisa ha definito nelle scorse ore la cessione di Mlakar all’Hajduk Spalato, ma il trasferimento si farà dopo che verranno valutate, a quanto pare le condizioni di Tramoni che si è infortunato durante il riscaldamento a Catanzaro. Infine la Salernitana ha definito l’ingaggio di Christensen dalla Fiorentina.