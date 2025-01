Calciomercato Serie B: pressing del Palermo su Pohjanpalo, Pisa su Begic, Cosenza su Keita

Ultime due settimane di calciomercato, con il Palermo che da un paio di giorni è in pressing per portare l’attaccante del Venezia Pohjanpalo in rosanero, operazione intorno ai 6 milioni di euro, anche se prima i lagunari devono trovarsi un degno sostituto.

CALCIOMERCATO SERIE B

Il Pisa tratta l’esterno d’attacco Begic dal Frosinone che è di proprietà del Parma, mentre il Cosenza cerca di convincere l’ex Lazio ed Inter Keita Balde a vestire la maglia rossoblu.

Infine Sudtirol e Cittadella si contendono l’attaccante dell’Avellino Gori, stallo per la trattativa che riguarda Valoti, con la Samp che vorrebbe ridurgli l’ingaggio, Cremonese e Samp si contendono Curto del Como.