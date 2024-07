Calciomercato Serie B: pressing del Pisa su Viola, Rizzo Pinna al Cosenza, il Bari su Ambrosino

Lo Spezia punta a trattenere il gioiellino dell’Inter Pio Esposito, nella scorsa stagione 3 reti messe a segno in 39 presenze, operazione non semplice considerando anche la concorrenza di club di Serie A. Il Pisa ha rilanciato su Nicolas Viola, offerto un contratto biennale con possibilità di rinnovo, a questo punto la palla passa a Nicola, il nuovo allenatore del Cagliari dovrà pensare se l’ex Benevento può ancora far parte del suo progetto.

Il Cosenza ha tesserato l’esterno ex Lucchese Rizzo Pina, mentre Calò dal Cosenza si sposta al Cesena, Meroni ha firmato ieri il suo contratto triennale con la Reggiana.

Il Bari vuole Ambrosino del Catanzaro, Magalini tenterà oggi l’affondo decisivo, ufficializzato ieri sempre dal Bari Favasuli ex Ternana, la Carrarese è ai dettagli con il Sestri LEvante per Oliana, infine la Juve Stabia ha ufficializzato l’ex Lazio Floriano Mussolini.