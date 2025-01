Calciomercato Serie B: Spezia su Seghetti e Caligara, Reggiana su De Luca, Thorstvedt piace al Toro

Il nuovo attaccante del Pisa, Meister ieri è arrivato in città ed oggi svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro per i prossimi sei mesi. Per Candela invece, c’è un’azione di disturbo del Basilea, ma entro oggi il ragazzo prenderà una decisione definitiva, scegliere la Svizzera o andare agli ordini di Inzaghi. Lo Spezia ha messo nel mirino l’attaccante Seghetti del Perugia e Caligara, mentre la Reggiana per l’attacco pensa a De Luca in uscita dalla Cremonese.

Calciomercato Serie B

Il Sassuolo ha ricevuto un’offerta per l’attaccante Thorstvedt dal Torino e deve valutare se lasciarlo andare, nel caso dovrebbe prendere un sostituto all’altezza.

Infine la Juve Stabia in caso di partenza di Adorante pensa a Borrelli del Brescia, mentre il Sudtirol ha ufficializzato il portiere Adamonis.