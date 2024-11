Campionato Primavera: vola la Fiorentina, pareggiano Roma e Lazio | Bene l’Inter

Galloppa al comando: via via tutti gli altri

E’ un momento speciale non solo per la Fiorentina di Palladino, ma anche per la Primavera, che domina la classifica dopo il poker di domenica fatto ai danni della Cremonese.

Campionato Primavera: Perde la Juventus, vince ancora la Fiorentina

Campionato molto corto visto che dopo i viola al secondo posto si trovano Milan, Sassuolo e Lazio. Bene l’Inter, a quota 18 punti e che batte 3-2 il Monza. Pareggiano le due romane, perde invece a Empoli la Juventus, e che ora si trova al nono posto, ad un punto dalla Roma, fermata 1-1 dal Cesena.